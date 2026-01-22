الخميس 22 يناير 2026
اقتصاد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الأرز
سعر الأرز
يُعد الأرز من السلع الغذائية الاستراتيجية التي لا غنى عنها على المائدة، لما يتمتع به من أهمية غذائية، حيث يشهد الأرز معدل استهلاك عالى فى فاتورة الغذاء الشهرية للأسر المصرية، هذا فى الوقت الذى يقبل الكثير من الأسر على شراء احتياجاتها استعدادا لشهر رمضان الكريم  وخاصة من سلعة الأرز.

 

ويشهد السوق تشهد استقرارا ملحوظًا في أسعار سلعة الأرز، بفضل وفرة المعروض وتوازن حركة العرض والطلب، ما يمنح المستهلكين القدرة على شراء احتياجاتهم.

سعر الأرز الشعير 

أسعار الأرز الشعير عريض الحبة: 18.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة: 17.200 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض 

أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة: 25.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة: 24.200 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 15.100 جنيه للطن.

أسعار الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 14.200 جنيه للطن.

سعر كيلو  الأرز بالسوق المحلي 

الأرز الشعير العريض: 17.5 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الشعير الرفيع: 16 – 18 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض العريض: 27 – 29 جنيهًا للكيلو.

الأرز الأبيض الرفيع: 25 – 26 جنيهًا للكيلو.

تحركات أسعار الأرز في السوق 

وتعتمد تحركات أسعار الأرز في السوق المصرية بشكل أساسي على توازن القوى بين حجم الحصاد المحلي وقدرة المضارب على ضخ المعروض، حيث تحقق مصر اكتفاءً ذاتيا كاملا بفضل المساحات المنزرعة التي تغطي الاستهلاك السنوي مع وجود فائض استراتيجي. 

وتلعب السياسات الرقابية لوزارة التموين دورا محوريا في كبح جماح التضخم السلعي، من خلال التصدي لعمليات حجب "الأرز الشعير" ومنع التلاعب بالكميات الموردة للأسواق لضمان استقرار السعر النهائي للمستهلك.

ومن جهة أخرى، يظل الأرز أحد أكثر السلع تأثرا بالعوامل الموسمية وتكلفة مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والنقل، فضلا عن كونه الملاذ الغذائي الأول كبديل للبروتين في حالة تقلبات أسعار السلع الأخرى. 

ويخضع المسار السعري حاليا لمراقبة دقيقة من الأجهزة التنفيذية التي تسعى لتأمين احتياطيات وفيرة بالمجمعات الاستهلاكية، لقطع الطريق على الممارسات الاحتكارية وتوفير بدائل منخفضة التكلفة تضمن توازن السوق الحر.

