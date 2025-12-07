الإثنين 08 ديسمبر 2025
توروب يدرس الدفع بهذا اللاعب في كأس عاصمة مصر لتقييم مستواه

يدرس ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،الاعتماد علي أحمد رمضان بيكهام  وإعطاؤه فرصة أكبر للمشاركة خلال مباريات بطولة كأس عاصمة مصر

ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة توروب في تقييم مستوى اللاعب بشكل أدق، قبل حسم موقفه النهائي بشأن دوره مع الفريق في المرحلة القادمة.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال بطولة كأس عاصمة مصر في تجربة بعض العناصر وإعادة تقييم عدد من اللاعبين، وذلك تزامنا مع غياب الدوليين وانشغالهم بالاستحقاقات المختلفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

