اتحاد الكرة يوضح طريقة الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

كشف اتحاد الكرة عن الطرق المخصصة للحصول على تذاكر لتشجيع منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم، المقرر لها الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء منشور اتحاد الكرة كالتالي:

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدٍ قوي في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعدما أسفرت القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة عن وقوعه في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. 

وتعتبر مجموعة مصر متوازنة على المستوى الفني، إذ تضم منتخب بلجيكا صاحب الخبرات الكبيرة، وإيران أحد أقوى منتخبات آسيا، بالإضافة إلى نيوزيلندا. 

مسار منتخب مصر المحتمل حال التأهل إلي الأدوار الإقصائية

وفق النظام الجديد للبطولة، يتحدد مسار منتخب مصر بعد دور المجموعات بناء على مركزه في المجموعة السابعة، وذلك على النحو التالي:

في حال احتلال الفراعنة المركز الثالث: يواجه المنتخب المصري متصدر مجموعة فرنسا أو متصدر مجموعة كندا، وهي مواجهة صعبة لكنها تظل في نطاق المنافسة.

في حال احتلال المركز الثاني: يصطدم الفراعنة بوصيف مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواجهة الأرجنتين حال تصدر مجموعتها. 

في حال تصدر المجموعة: يلتقي منتخب مصر أحد المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث في مجموعات أخرى، وهو مسار يمنح الفريق فرصة أفضل للتقدم في البطولة.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور 

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

