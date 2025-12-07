يوسف الفقي يكتب: جون إدوارد.. أرجوك أن تترك الزمالك فورا

18 حجم الخط

دائمًا ما أفضل أن أحكم على أي فكرة أو مشروع بعد مرور فترة كافية تتيح له فرصة الظهور، وتتيح لنا فرصة اختباره، اختبارا حقيقيا والحكم له أو عليه.

جون إدوارد.. أرجوك أن تترك الزمالك فورا

لكن مع جون إدوارد، وجدت نفسي بعد مرور ستة أشهر فقط - وهي مدة ليست بالطويلة - أصل إلى قناعة واضحة يمكن اختصارها في جملة واحدة: أرجوك أرحل عن الزمالك فورًا.

أعلم جيدًا أن هناك شرطًا جزائيًا ضخمًا بالدولار، وهو ما يجعل مجلس إدارة الزمالك "المتواضع" غير قادر على إقالة جون من منصبه.

ولكن إن كان في قلب جون إدوارد ذرة حب لجمهور الزمالك الوفي ولكيان الزمالك العظيم، فعليه اتخاذ القرار الصحيح والرحيل من تلقاء نفسه.

قد يكون جون عاشقًا للزمالك، وقد تكون نواياه صادقة في خدمة هذا الكيان العظيم، لكن الحقيقة الثابتة أن إدارة الأندية لا تتم بالعشق أو بالنوايا الطيبة، والحقيقة، الأهم أن إمكانات جون إدوارد وقدراته لا تؤهله بأي شكل لتولي منصب المدير الرياضي لأحد أكبر الأندية في أفريقيا والوطن العربي.

منصب المدير الرياضي في الزمالك يحتاج إلى شخص صاحب خبرات واسعة وصاحب سابقة أعمال في أكثر من نادٍ كبير، وليس في نادٍ متواضع مثل فاركو.

جون إدوارد تعاقد مع صفقات معظمها "كسر"

جون لم يقدّم جديدًا، بل كان — للأسف — أسوأ ممَن سبقه، تعاقد مع 10 لاعبين بملايين الدولارات دون أي خطة واضحة، ولم يدعم مراكز كانت في حاجة ماسة للتدعيم.

جون إدوارد

تخيلوا أن من بين تلك الصفقات العشر لم ينجح سوى خوان بيزيرا ومحمد إسماعيل، والبقية "كسر".

جون وصل بنا إلى مرحلة جعل فيها الفريق يتدرب خارج ملعب حلمي زامورا، معتبرًا أن التدريب في ملعب الكلية الحربية هو الطريق إلى البطولات!.

جون أدخل اللجان إلى الزمالك للدفاع عنه صباحا ومساء، وهي ظاهرة جديدة لم تكن موجودة ومتوغلة داخل جدران ميت عقبة.

جون أتى "برجالته" رغبة منه في استنساخ تجربة فاركو - التي لم تنجح في الأساس- مع ناد عظيم يمتلك جماهير بالملايين وكأنه يجهل بالفارق الضخم بين الناديين.

المشكلة الأكبر أن جون متمسك بمنصبه بشدة، ولن يرحل إلا إذا حصل على الشرط الجزائي كاملًا بالدولار، وهو أمر لا يستطيع الزمالك تحمله في ظل أزمته المالية، وفي المقابل، جون لن يستقيل لأنه مستفيد من موقعه إلى أقصى درجة قد تتخيلها عزيزي القارئ.

جون أبلغ إدارة الزمالك صراحة أنه لن يغادر قبل نهاية عقده الممتد حتى موسم 2027-2028، وأنا على يقين تام أن جون إدوارد لو استمر حتى هذا التاريخ، فقد لا يبقى هناك زمالك أصلًا.

