الجمعة 23 يناير 2026
اقتصاد

ارتفاع النترات 2340 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22611 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 28 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 14473 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 2340 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19138 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 188 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 23991 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 208 جنيهات.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13507 جنيهات للطن.

التغيير: ارتفاع 1213 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية