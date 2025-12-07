الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

تونس تقسو على قطر بثلاثية ويودعان سويا كأس العرب 2025 (فيديو)

سيف الجزيري
سيف الجزيري
فاز منتخب تونس على نظيره منتخب قطر، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

أهداف مباراة تونس وقطر في كأس العرب 

سجل محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي الهدف الأول لـ منتخب تونس في شباك منتخب قطر بالدقيقة 16، واحتسب صناعة الهدف لـ سيف الجزيري التي ارتدت تصويبته لـ محمد علي بن رمضان أمام المرمى ليضعها في الشباك.

بينما سجل ياسين مرباح الهدف الثاني في الدقيقة 62، وسجل محمد بن علي الهدف الثالث، وكان قد تعرض سيف الجزيري للطرد في الدقيقة 65 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل قطر أمام تونس

الصورة

تشكيل تونس أمام قطر 

وتواجد سيف الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد علي بن رمضان لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لتونس الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

في خط الدفاع: علي معلول- حمزة الجلاصي- ياسين مرياح- محمد بن علي.

في خط الوسط: أسامة الحدادي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.

في خط الهجوم: حسام تقا – فراس شواط – سيف الجزيري.

الصورة

بوروسيا دورتموند يتخطى هوفنهايم بثنائية نظيفة في الدوري الألماني

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 

1- منتخب فلسطين 5 نقاط

2- منتخب سوريا 5 نقاط

3- منتخب تونس 4 نقاط

4- منتخب قطر نقطة

