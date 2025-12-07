تقرير سعودي: اجتماع لـ محمد صلاح مع إدارة ليفربول في هذا الموعد لحسم مستقبله

18 حجم الخط

ذكر تقرير صحفي سعودي أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، سيحسم مستقبله مع فريقه في اجتماع مصيري مع إدارة الـ "ريدز" عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

محمد صلاح

ووفقا لـ صحيفة «الرياضية» السعودية:أن محمد صلاح في حال قرَّر الرحيل عن النادي الإنجليزي، سيكون دوري روشن السعودي وجهته الأقرب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتترقَّب الأوساط الرياضية قرار محمد صلاح، خاصَّةً بعد تصاعد الجدل إثر تصريحاته التي أدلى بها، السبت، عقب تعادل ليفربول 3ـ3 مع ليدز يونايتد ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

وذكر الدولي المصري، الذي يمتدُّ عقده حتى 2027، أنه يشعر بأنه خذلان من طرف النادي بعد جلوسه على دكة البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة، ملمِّحًا إلى أن مواجهة برايتون، الأسبوع المقبل، قد تكون الأخيرة له قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي.

ويعيش صلاح وليفربول فترةً صعبةً، إذ حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، ليتراجع إلى المركز الثامن في الدوري بفارق عشر نقاط عن المتصدر أرسنال.

كذلك لم يشارك صلاح في الجولات الثلاث الماضية إلا بديلًا، ولشوط واحد فقط أمام سندرلاند في المباراة قبل الأخيرة.

وخلال الموسم الجاري، خاض النجم محمد صلاح 19 مباراةً في مختلف البطولات، سجل فيها خمسة أهدافٍ، وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة، وفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

