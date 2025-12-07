الإثنين 08 ديسمبر 2025
شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو 

وبدأ ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: راؤول أسينسيو – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ألفارو كاريراس

الوسط: أردا غولر – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني

الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

تذاع مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو عبر قناة beIN SPORTS HD1.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 36 نقطة، بعدما فاز في المباراة الماضية على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة.

ويتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك في رصيده 16 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وقد حقق الفوز بنتيجة 5-3، مساء السبت أمام خصمه ريال بيتيس.

 

وحقق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس، بنتيجة 5-3 في  المباراة التي أقيمت بينهما  مساء السبت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وسجل خماسية برشلونة كل من: فيران توريس (ثلاث اهداف) في الدقائق 11 و13 و40 وروني برغجي في الدقيقة 31، ولامين يامال من ركلة جزاء 59.

وجاء أهداف ريال بيتيس عن طريق انتوني في الدقيقة 6، دييجو يورينتي في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 90، أحرز خوان هيرنانديز.

 

