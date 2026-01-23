بياكل وماشي بمنتهى الهدوء، أول فيديو لسفاح كرموز بعد قتل أطفاله الـ 4 في الملاحات

18 حجم الخط

سفاح كرموز، وثق مقطع فيديو، بكاميرات مراقبة لقطات للمتهم بقتل أولاده الأربعة وإلقائهم في الملاحات بنطاق منطقة كرموز في الإسكندرية بعد تنفيذ جريمته البشعة التي هزت الإسكندرية والرأي العام في مصر.

وأظهر مقطع الفيديو المتهم يسير بكل هدوء رغم الجرم الذي ارتكبه في حق أبنائه، وهو يتناول شيئًا بعد ارتكاب الجريمة قبل أن يختفي من مكان الواقعة.

تفاصيل مرعبة في مذبحة ملاحات الإسكندرية

وكانت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، كشفت تفاصيل مرعبة حول واقعة العثور على جثامين 4 أطفال ملقاة في الملاحات بنطاق منطقة كرموز، وتبين أن والد المجني عليهم أقدم على التخلص منهم بدافع العجز عن الإنفاق عليهم، فضلًا عما كان يتعرض له من سخرية وازدراء مستمر من المحيطين به بسبب سلوك والدتهم التي سبق وتخلص منها أيضًا في وقت سابق.

نجاة الشقيق الخامس بأعجوبة من المذبحة

وأوضحت التحريات أن الضحايا 3 بنات وولد واحد، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة وكان لديهم شقيق خامس نجا من الموت المحقق بمحض الصدفة؛ إذ رفض الذهاب مع والده ليلة تنفيذ الواقعة لتعلقه الشديد بـ "عمته".

وأشارت المعلومات إلى أن الأب، الذي يعمل بائعًا للفول، دبر لتصفية أبنائه لإنهاء معاناته مع ضغوط المعيشة وما اعتبره ملاحقة من نظرات المجتمع له.

فشل أول تخطيط للجريمة

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن رحلة الموت بدأت باصطحاب الأب لأبنائه الأربعة ليلًا نحو مزلقان سكة حديد في محاولة لإلقائهم أسفل عجلات القطار، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نتيجة وجود عدد كبير من المواطنين في المكان، وأمام هذا العائق، قرر المتهم تغيير وجهته والتوجه بهم إلى منطقة الملاحات المهجورة لتنفيذ جريمته بعيدًا عن الأعين.

لحظات الموت وتوسلات الابنة الكبرى

وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بخنق أبنائه داخل منطقة الملاحات، واحدًا تلو الآخر، وهو يردد لهم عبارة قاسية: "ما لكوش حياة في الدنيا"، وذلك رغم التوسلات المريرة والصرخات التي أطلقتها ابنته الكبرى لمطالبته بالتوقف، إلا أنه لم يستجب لها وألقى بجثامينهم جميعًا في المياه.

محاولة الهروب خارج الإسكندرية

تبين من التحقيقات أن المتهم عقب ارتكاب الجريمة، فرَّ إلى محافظة الدقهلية محاولًا التخفي، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تتبع مساره وضبطه.

