الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

يوفنتوس
يوفنتوس
18 حجم الخط

تقدم  فريق نابولي، على نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

جاء هدف نابولي عن طريق هويلاند في الدقيقة 7.

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي 

الصورة

تشكيل نابولي أمام يوفنتوس 

الصورة

رغم الأزمة المالية، الزمالك يعين الحسيني سمير في هذا المنصب "المجهول"

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (صور)

مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 

ويخوض نابولي هذه المواجهة وعينه على الانتصار واقتناص النقاط الثلاث لتعزيز الضغط على إنتر وميلان.

 ويتربع إنتر ميلان على قمة جدول الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بعد اكتساحه كومو برباعية نظيفة أمس السبت، فيما يأتي ميلان في الوصافة بـ28 نقطة قبل لقائه تورينو غدًا الاثنين، ويمتلك نابولي الرصيد ذاته من النقاط الذي يملكه ميلان، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف.

وفي المقابل، يدخل يوفنتوس الجولة وهو في المركز السابع برصيد 23 نقطة، باحثا عن التقدم في جدول الترتيب والاقتراب من مراكز المقدمة والعودة إلى منافسة الكبار على المربع الذهبي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس نابولي مباراة نابولي ويوفنتوس الدوري الإيطالي يوفنتوس ونابولي

مواد متعلقة

حسام حسن: هدفي الظهور بصورة أفضل في كأس العالم 2026 عن المناسبات الماضية

نجما الأهلي والزمالك أساسيان، التشكيل الرسمي لمباراة قطر وتونس في كأس العرب

برايتون يخطف تعادلا مثيرا من وست هام 1-1 في الدوري الإنجليزي

محمود بسيوني يدير مباراة أهلي طرابلس و"بنغازي" في كأس السوبر الليبي

كمال درويش يهاجم شيكابالا: معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم على مجلس الزمالك

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: حسن شحاتة يجري جراحة لمدة 13 ساعة.. فيفا يعلن مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026.. وبنتايك يعقد قرانه على ابنة عضو مجلس الزمالك

كأس العرب، مصر تتعادل مع الإمارات 1-1 ويتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

وزير الإسكان يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

وزير الإسكان يكشف تطورات جديدة في ملف الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالنجاح والانتصار على الأعداء

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads