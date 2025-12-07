الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق نابولي، على نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

جاء هدف نابولي عن طريق هويلاند في الدقيقة 7.

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي

تشكيل نابولي أمام يوفنتوس

مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويخوض نابولي هذه المواجهة وعينه على الانتصار واقتناص النقاط الثلاث لتعزيز الضغط على إنتر وميلان.

ويتربع إنتر ميلان على قمة جدول الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بعد اكتساحه كومو برباعية نظيفة أمس السبت، فيما يأتي ميلان في الوصافة بـ28 نقطة قبل لقائه تورينو غدًا الاثنين، ويمتلك نابولي الرصيد ذاته من النقاط الذي يملكه ميلان، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف.

وفي المقابل، يدخل يوفنتوس الجولة وهو في المركز السابع برصيد 23 نقطة، باحثا عن التقدم في جدول الترتيب والاقتراب من مراكز المقدمة والعودة إلى منافسة الكبار على المربع الذهبي.



