ننشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026 للصف الرابع الابتدائى، وذلك على الموقع الرسمي للمديرية وهو www.cairomoe.net



نتائج سنوات النقل بالقاهرة

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على التليفون الأرضى: 09000100 / 09000111، أو المحمول: 5757 أو المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

ويتم الدفع بعد الاستلام عن طريق كود فورى الذى سيظهر لك من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة انه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة قصيرة على المحمول وإنما تظهر على نفس الصفحة الحالية.

وبعد الدفع يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة الحالية والضغط على "استلام النتيجة بعد الدفع" لكي تظهر لك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب.

نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة

وسوف تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤.

