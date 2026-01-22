الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ننشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

نتيجة الصف الرابع،
نتيجة الصف الرابع، فيتو
18 حجم الخط

نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026  للصف الرابع الابتدائى، وذلك على الموقع الرسمي للمديرية وهو www.cairomoe.net

مدير تعليم القاهرة تتفقد كنترولات تصحيح امتحانات الإعدادية وتؤكد: لا مجال للخطأ

نائب رئيس جامعة عين شمس يختتم جولاته الميدانية لتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول


نتائج سنوات النقل بالقاهرة

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على التليفون الأرضى: 09000100 / 09000111، أو المحمول: 5757 أو المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة يمين الصفحة.

ويتم الدفع بعد الاستلام عن طريق كود فورى الذى سيظهر لك من خلال أي منفذ فورى أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة انه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة قصيرة على المحمول وإنما تظهر على نفس الصفحة الحالية.

وبعد الدفع يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة الحالية والضغط على "استلام النتيجة بعد الدفع" لكي تظهر لك النتيجة.

في حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة فهذا يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب.

نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالقاهرة

وسوف تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقاهرة الفصل الدراسي الاول الصف الرابع الابتدائي نتيجة الصف الرابع الابتدائى نتيجة الصف الرابع نتائج صفوف النقل بالقاهرة

مواد متعلقة

تعليم دمياط: نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول نتاج تلاحم مؤسسات الدولة

تعليم أسوان: لا تسريب أو حالات غش جماعي في امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الإعدادية في يومها الأخير (صور)
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

عاهل المغرب يغلق باب الفتنة، بيان من الملك محمد السادس حول أحداث أمم أفريقيا

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويخسر من المقاولون بثنائية

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكلها؟ أزهري يعلن مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية