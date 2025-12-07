انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (صور)

18 حجم الخط

انطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب مصر المغلق، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحـي

الدفاع: محمد هاني أحمد عيــد رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشين محمود صابر محمد شحاتة، إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفي فتحي عمر مرموش محمد صلاح

الهجوم: مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

وكان منتخب مصر بدأ معسكره المفتوح يوم 3 ديسمبر ثم الدخول في معسكر مغلق اليوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الحالي باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.