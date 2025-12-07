الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (صور)

زيزو
زيزو
انطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب مصر المغلق، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحـي

الدفاع: محمد هاني أحمد عيــد رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم،  محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشين محمود صابر محمد شحاتة، إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفي فتحي عمر مرموش محمد صلاح

الهجوم: مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

قد تكون صورة ‏‏حقيبة‏ و‏تحتوي على النص '‏DIGITAL AM M المتحدقدياضة 8 للرياضة المتدة 平 - /EGYPTNT‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏لحية‏، و‏معطف محشو بالريش‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏DIGITAL TEAM m S กา للرياضة المتحدةلياضة المتصدة د /EGYPTNT‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏حقيبة‏ و‏تحتوي على النص '‏DIGITAL TEAM المتحدة للرياضة انا ا /EGYPTNT‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏حقيبة‏ و‏تحتوي على النص '‏DIGITAL TEAM ப്രර لبرياضة ضة لدريا المتحدة /EGYPTNT‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏لحية‏‏، و‏‏حقيبة‏، و‏شارع‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏DIGITAL TAM M S المتحدةسياض سة للرياضة المتدة /EGYPTNT‏'‏‏

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

وكان منتخب مصر بدأ معسكره المفتوح يوم 3 ديسمبر ثم الدخول في معسكر مغلق اليوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الحالي باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا  يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات

