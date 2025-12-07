الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

رغم الأزمة المالية، الزمالك يعين الحسيني سمير في هذا المنصب "المجهول"

الحسيني سمير
الحسيني سمير
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق، نائبًا للمدير التنفيذي، للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي بالقلعة البيضاء، في قرار أثار جدلا واسعا.

يأتي قرار استعانة مجلس إدارة النادي بالحسيني سمير وتكبد خزائن النادي راتبا في منصب ليس بتخصصه، برغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي التي ألقت بظلالها على تأخر رواتب الموظفين والعمال وكافة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

 

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية على شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

الزمالك
الزمالك

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

ماذا طلب عبدالرؤوف من لاعبي الزمالك قبل انطلاق بطولة كأس العاصمة ؟

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استانف تدريباته مساء أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

