الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 425 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض جنيهين.

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 392 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيها

سعر اللحمة اليوم، فيتو
سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 419 جنيها.

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات.

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 385 جنيها

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا.

التغيير: انخفاض جنيهين.

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 405 جنيهات.

التغيير: انخفاض 1.5 جنيه.

نطاق السعر: 320 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 397.5 جنيه.

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا.

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه
ads

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أجندة فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

تحرك جديد في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

أول تعليق من ترامب على عرض بوتين بتوجيه مليار دولار من أصول روسيا المجمدة لصالح غزة

خدمات

المزيد

الصويا تواصل الارتفاع، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية