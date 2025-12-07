خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

18 حجم الخط

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض في الميركاتو الشتوي المقبل خلال يناير 2026، للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد توتر علاقته مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك مدربه الهولندي أرني سلوت.

محمد صلاح يهاجم ليفربول ومدربه سلوت

وأصبح مستقبل صلاح غامضا في أنفيلد، بعدما وجّه انتقادات لاذعة للنادي ولمدربه أرني سلوت عقب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، يوم أمس السبت.

وجلس صاحب الـ33 عامًا على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، ليعلن بعدها أنه لا يجدد مبررًا لما تفعله معه الإدارة ومدربه.

صلاح يلمح إلى أن مباراة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة مع ليفربول

كما ألمح إلى أن مباراة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له مع الفريق، قبل سفره للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وقد لا يعود صلاح من البطولة قبل منتصف يناير، اعتمادًا على مشوار الفراعنة في المغرب، وعندها قد ينتقل مباشرة إلى الشرق الأوسط.

أندية الدوري السعودي تترقب موقف محمد صلاح وأبرزهم الهلال

وتترقب أندية الدوري السعودي للمحترفين منذ فترة فرصة ضم النجم المصري، الذي يُنظر إليه كخليفة طبيعي لكريستيانو رونالدو في المسابقة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن نادي الهلال، الذي أبرم صفقة ضخمة مع ليفربول الصيف الماضي بضم نونيز مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، يُعد الأقرب للحصول على خدمات صلاح.

ومع ذلك، فإن أي عرض محتمل لن يقترب من الرقم الذي عُرض على ليفربول قبل عامين، عندما تلقى النادي عروضًا سعودية بلغت 150 مليون جنيه إسترليني.

ومع بقاء 18 شهرًا فقط في عقده، وتقدمه في العمر، وتصاعد خلافه العلني مع ليفربول وسلوت، تشعر الأندية السعودية بأنها قادرة على إتمام الصفقة بسعر منخفض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.