الأهلي يراقب يزن النعيمات، تألق لافت وأرقام قوية تضع مهاجم الأردن على رادار الأحمر

ارتبط اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات، لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، في ظل بحث القلعة الحمراء عن تدعيم مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويقدم النعيمات مستويات مميزة مع منتخب بلاده وناديه، ليلفت الأنظار بشكل واضح خلال مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

اهتمام الأهلي بـ يزن النعيمات

جاء ارتباط اسم النعيمات بالنادي الأهلي في ظل بحث القلعة الحمراء عن التعاقد مع مهاجم قوي لتدعيم مركز رأس الحربة، في ظل تراجع مستوي محمد شريف، وعدم تقديم جراديشار المستويات المتوقعة.

يزن النعيمات، فيتو

ورغم عدم تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي حتى الآن، فإن تألق النعيمات في كأس العرب وضعه ضمن دائرة الترشيحات، ليكون أحد الأسماء التي يدرسها النادي خلال الانتقالات المقبلة.

أرقام يزن النعيمات

ويبلغ المهاجم الأردني من العمر 26 عاما، إذ ولد في 4 يونيو 1999 بمدينة وادي السير بالأردن، ويبلغ طوله 1.80 متر، كما تبلغ قيمته التسويقية الحالية 1.50 مليون يورو.

ووفقا لـ موقع ترانسفير ماركت، لعب النعيمات على مستوى الأندية 71 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 22 هدفًا وصناعة 20 هدفا.

أما مع المنتخب الأردني، فشارك اللاعب في 58 مباراة دولية، سجل خلالها 23 هدفا,

