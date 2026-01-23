الجمعة 23 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض الذرة و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر لتر الزيت الذرة، بينما تباين سعر لتر زيت عباد الشمس، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الجمعة 23 يناير 2026 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 جنيها إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 138 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 108 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية منذ بداية ديسمبر 2025.

يضاف إلى ذلك استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

الجريدة الرسمية