رياضة

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، اليوم الأحد، بملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ويبدأ ريال مدريد كالتالي:

الصورة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

تذاع مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو عبر قناة beIN SPORTS HD1.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 36 نقطة، بعدما فاز في المباراة الماضية على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة.

ويتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك في رصيده 16 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وقد حقق الفوز بنتيجة 5-3، مساء السبت أمام خصمه ريال بيتيس.

وحقق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس، بنتيجة 5-3 في  المباراة التي أقيمت بينهما  مساء السبت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وسجل خماسية برشلونة كل من: فيران توريس (ثلاث اهداف) في الدقائق 11 و13 و40 وروني برغجي في الدقيقة 31، ولامين يامال من ركلة جزاء 59.

وجاء أهداف ريال بيتيس عن طريق انتوني في الدقيقة 6، دييجو يورينتي في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 90، أحرز خوان هيرنانديز.

 

