إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مطلع الكيلو 55 باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقط السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة المختصة، وقررت النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

