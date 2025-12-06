السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

 أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

 

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم 

 وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مطلع الكيلو 55 باتجاه الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص،  بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقط السيطرة  على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

 

شماريخ وألعاب النارية، بني صالح بالفيوم تحتفل بتقدم مرشحها في الحصر العددي بجولة الإعادة

إصابة 9 أشخاص في تصادم توكتوكين ودراجتين ناريتين بالفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة المختصة، وقررت النيابة  انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اختلال عجلة القيادة ادارة مرور الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي أصيب 6 اشخاص انقلاب سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة ب مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads