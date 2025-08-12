الثلاثاء 12 أغسطس 2025
إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 4 اشخاص من الفيوم في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق القاهرة ـ أسيوط الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة سوزوكي تصادمت مع سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انخفاض في أسعار الفراخ البلدية واستقرار في البيضاء بأسواق الفيوم

إصابة 10 أشخاص في تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

