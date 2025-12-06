السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بالوقت القاتل أمام مضيفه ليدز يونايتد 3/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم  2025-2026.

سجل هوجو إيكيتيكي هدفين وسوبوسلاي أهداف ليفربول، بينما أحرز كالفيرت ليوين وستاخ وتاناكا أهداف ليدز يونايتد ومنهم هدف التعادل في الدقيقة 90+6.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: كورتيس جونز، ريان جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول اليوم أمام ليدز يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي، بعد ما تواجد في آخر مباراتين رفقة ليفربول على الدكة أيضا، حيث لم يشارك ضد وست هام، بينما لعب الشوط الثاني أمام سندرلاند.

وسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سندرلاند، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدف لمثله.

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد 

وبهذه النتيجة، يحتل نادي ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 15 نقطة في المركز السادس عشر.

 

