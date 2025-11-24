إصابة شاب وطفلة في حادث تصادم في مدينة الفيوم

18 حجم الخط

أصيب شاب وطفلة من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص سيرفيس وسيارة نصف نقل، أمام مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة الشيخ حسن، بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم بحي الشيخ حسن

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفبد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخ حسن ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الاسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سائق الميكروباص وطفلة صغيرة من ركاب السيارة السيرفيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور.

وتحرر المحضر اللازم بقسم ثان الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

