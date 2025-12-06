السبت 06 ديسمبر 2025
بعد إجرائه جراحة استغرقت 13 ساعة، أحمد سليمان يطمئن الجماهير على حالة حسن شحاتة

حسن شحاتة
حسن شحاتة
طمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجماهير المصرية على الحالة الصحية لـ حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية بعد إجرائه عملية جراحية اليوم السبت.

 

حسن شحاتة يجري عملية جراحية 

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه بـ فيس بوك: "الحمد لله تمت العملية وخرج كابتن حسن شحاته بعد قليل بعد عملية استمرت 13 ساعة دعواتكم له بالشفاء".

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

 

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

الزمالك
الزمالك

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

 

