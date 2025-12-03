ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 10 مخالفات تموينية لقطاع الأسواق والمحال التجارية، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة ضبطت تاجر تمويني يقوم بتجميع السلع التموينية محظورة البيع خارج منظومة التموين "480 كيلو جرام سكر، 420 زجاجة زيت، 280 كيس مكرونة"، كما ضبطت 58 كيلو عجينة حوواشي مجهولة المصدر، و20 عبوة مشروب شعير فاسدة، و50 علبة سجائر للبيع بأزيد من التسعيرة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية، ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود، لمجابهة جشع بعض التجار.

