الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 10 مخالفات تموينية لقطاع الأسواق والمحال التجارية، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

 

 نتائج الحملة علي أسواق الفيوم 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة ضبطت تاجر تمويني يقوم بتجميع السلع التموينية محظورة البيع  خارج منظومة التموين "480  كيلو جرام سكر، 420 زجاجة زيت، 280 كيس مكرونة"،  كما ضبطت 58 كيلو عجينة حوواشي مجهولة المصدر، و20 عبوة مشروب شعير فاسدة، و50 علبة سجائر للبيع بأزيد من التسعيرة.

تحرير 83 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية، ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود، لمجابهة جشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية الاسواق والمخابز اسواق الفيوم أسواق القرى قسم مباحث التموين محطات الوقود محافظة الفيوم مستودعات البوتجاز وجهاز حماية المستهلك وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

تحرير 103 مخالفات للمخابز و74 للمحال التجارية في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

إصابة 10 أشخاص في تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

بعد وفاة يوسف محمد، قصة إنقاذ مدربة لسباحة أمريكية من الغرق ببطولة العالم (فيديو وصور)

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب بعد الجولة الأولى

ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

إثيوبيا تزعم: مصر غير جادة في مفاوضات سد النهضة ولن ننتظر إذنا من أحد

مجموعة مصر، الأردن يتقدم على الإمارات في شوط أول مثير

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads