السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتظام المرور بطريق "الفيوم ـ القاهرة" بعد حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

انتظمت حركة المرور علي طريق الفيوم ـ القاهرة، بعد أن تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق القاهرة ـ الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

الأم كانت في طريقها إلى الطبيب، مصرع شاب ووالدته في تصادم بالفيوم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة تأمين الطرق والمنافذ إصابة 4 أشخاص حادث تصادم بين سيارة ملاكي حادث مرورى بالفيوم سيارة ميكروباص طريق الفيوم ـ القاهرة مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة ـ الفيوم

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - القاهرة"

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية