حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص من الفيوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بعد محطة تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والطوارئ الي مكان البلاغ،  وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

