إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص من الفيوم، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والطوارئ إلى مكان البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة، تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

