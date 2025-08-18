إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

أصيب 15 شخصا من الفيوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين، أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

