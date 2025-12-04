الخميس 04 ديسمبر 2025
حبس بائع بتهمة التعدي على ممرضة بمستشفى الفيوم العام

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو
قررت نيابة الفيوم، حبس المتهم في واقعة الاعتداء على ممرضة بقسم الأمراض النفسية، بمستشفى الفيوم العام، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مشاجرة داخل مستشفى الفيوم العام

كانت نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، قد القت القبض  على "عمرو ن.م"، مقيم بقرية السنباط بمركز الفيوم، أثناء إثارة مشكلة داخل مستشفى الفيوم العام، وهو برفقة زوجته وعدد من أفراد أسرته،  نشب خلاف بينه وبين الممرضة خلال تواجدها في محل عملها، ليتطور الموقف إلى اعتداء لفظي ومحاولة تعدٍ، قبل أن يتدخل الأمن لاحتواء الموقف، وتبين من التحريات ان المتهم على خلافات سابقة مع عدد من الأهالي بمنطقة شارع النبوي المهندس أمام بوابة المستشفى، إشغال الطريق لوجود عربة فول غير مرخصة يمتلكها، في محيط المستشفى، الأمر الذي أدى إلى تكرار الشكاوى ضده، وأكد الأهالي أن الرجل سبق وتمت مصادرة معداته عدة مرات من قبل الجهات المختصة، إلا أنه واصل إثارة المشكلات بالمنطقة.

كما أن المتهم  تعد على أحد أفراد الشرطة وأفراد أمن المستشفى، قبل أن تتمكن قوة من وحدة الاشتباه بمديرية أمن الفيوم من ضبطه والتحفظ عليه.

تموين الفيوم تحرر 1618 مخالفة متنوعة خلال شهر نوفمبر (صور)

مصرع مسن في حريق مصنع طوب بالفيوم

 وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 10002 إداري قسم أول الفيوم، وعُرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه لحين استكمال التحقيقات بالواقعة، ووجهت له اتهامات بالتعدي على موظفين عموميين، وتعطيل سير العمل، والاشتباه في تعاطي مواد مخدرة.

