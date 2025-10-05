بالأسماء، إصابة 9 فتيات في تصادم ميكروباصين بطريق دمو - ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق (بني سويف ـ الفيوم) "دمو"، حيث جرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة.

بلاغ بحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى.

إصابة 9 فتيات في حادث تصادم ببني سويف

وجرى توجيه سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أميرة حمدي معوض، 18 سنة، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وبيان عبد الفتاح زيدان، 21 سنة، مصابة بكدمات بالضلوع، ودعاء سيد عويس، 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفك السفلي، وخلود أحمد كرم، 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وهاجر أشرف عويس، 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى.

كما أصيبت أيضًا حسناء سالم عبد الموجود، 19 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وندى محمد عبد الله، 18 سنة، مصابة بكدمات بالصدر والضلوع، وحبيبة عمرو صلاح، 18 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزينب زكريا توفيق، 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. وأوضحت التحريات الأولية أن جميع المصابات من المقيمات بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

نقل الفتيات المصابات إلى مستشفى جامعة بني سويف

وتم نقل الفتيات المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف، حيث خضعن للفحوصات الطبية العاجلة وتلقي الإسعافات اللازمة، وأكدت المصادر الطبية أن بعض الحالات تحت الملاحظة الدقيقة لحين استقرار حالتهن الصحية، بينما وُصفت إصابات أخريات بأنها بسيطة.

وفي السياق ذاته، باشرت إدارة المرور مهامها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب التصادم وملابساته، وسط ترجيحات بأن السرعة الزائدة أو عدم الانتباه وراء الحادث.

