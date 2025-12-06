بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

18 حجم الخط

لونا الشبل، بعد ما نشرت شبكة «العربية - الحدث» تسجيلات مصورة حصرية جمعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته السابقة لونا الشبل، تتضمن أحاديث خاصة تكشف مواقف حادة وسخرية من جهات ووقائع داخل الساحة السورية، ننشر لكم أبرز المعلومات عن "لونا الشبل".

معلومات عن لونا الشبل

ولدت لونا الشبل في دمشق أول سبتمبر 1974 لعائلة درزية، هجرها والدها لخلافات مع أمها التي كانت تعمل موظفة في حزب البعث الحاكم في سوريا، ومدرسة في مدرسة حكومية.

قاطعت لونا والدها سنوات طويلة حتى وفاته، وعاشت مع أمها في برزة بريف دمشق وكانت حزبية نشيطة في "طلائع البعث"، التنظيم الشبابي الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم.

عملت لونا في محل تصميم بطاقات أعراس خلال دراستها اللغة الفرنسية في جامعة دمشق، وتخرجت لتدخل التلفزيون السوري، مقدمة لنشرة الأخبار، قبل انتقالها إلى "الجزيرة" في أغسطس 2003، حيث تعرفت على زميلها الإعلامي سامي كليب، فتزوجت منه عام 2008 وحصلت على الجنسية اللبنانية.

لمشاهدة التسريبات اضغط هنا

علاقة لونا الشبل وبشار الأسد

وبحسب تقارير إخبارية، تتضارب الأنباء عن كيفية تعرفها على بشار الأسد، بين من يقول إنه تم بواسطة قطرية أو من يقول إن ذلك كان مبادرة شخصية منها.

ولدت علاقة خاصة بينهما في عام 2008، وكانت تزور دمشق للقائه، قبل أن تظهر على قناة "دنيا" السورية الخاصة، في ديسمبر 2011 لتقول إنها استقالت من قناة "الجزيرة" في 5 مايو 2010 وترغب بوضع "خبراتها" تحت تصرف النظام السوري.

بداية عملها كانت في مكتب الأمن الوطني الذي ترأسه لاحقا اللواء علي مملوك، قبل انتقالها إلى الرئاسة في فبراير 2012، مسؤولة عن المكتب الإعلامي الذي كانت تديره بثينة شعبان حيث ظهر صراع حاد بينهما لنيل رضا الأسد.

عملت لونا ضد شعبان، وأبعدتها عن الأسد، كما أبعدت معظم المقربين منه و"سيطرت" عليه واقتربت من أسماء الأسد. ولعبت دور الوساطة في ملفات عدة.

بعد طلاق لونا الشبل، تزوجت لاحقا في 2016 من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي، والذي كان من "المحسوبين" على ماهر قائد "الفرقة الرابعة" في "الحرس الجمهوري"، وشقيق بشار.

قرّبها الأسد وجعلها مستشارة إعلامية وأصدر مرسوما رئاسيا بمنصبها، وقرّبتها أسماء وجعلتها عضو مجلس أمناء في جامعة "المنارة" الخاصة، قبل أن تغضب عليها وتبدأ في إقصائها مع مطلع عام 2023.

تزامن ذلك مع الزلزال في شمال غربي سوريا فبراير 2023، حيث طلبت أسماء أن تصبح لونا مستشارة "خاصة" لها لا لبشار، ومن هنا بدأت عملية "التحجيم الممنهجة" للونا.

ظروف غامضة لوفاة لونا الشبل

تعرضت لونا لحادث سير على طريق الديماس وهي عائدة إلى منزلها في منطقة "قرى الأسد" يوم 2 يوليو 2024، أدخلها المستشفى وأدى لوفاتها في 6 يوليو. لكن صورة السيارة تظهر أعراضا خفيفة من الأذى على سيارة "بي إم دبليو" المصفحة التي كان يملكها زوجها.

أعلنت الرئاسة السورية وقتذاك الوفاة ببيان مقتضب، وخرجت لها جنازة متواضعة، شارك فيها منصور عزام وزير الرئاسة في المستشفى فقط، ولم يخرج إلى مقبرة الدحداح في شارع بغداد بدمشق.

كما شارك مدير مكتب الأسد وسيم الدهني، ومدير مكتب أسماء فارس كلاس (الذي كان يعرفها من سنوات)، إضافة لمحمد حمشو وأحمد الكزبري، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب (البرلمان).

وحسب مجلة «المجلة»، كان ماهر الأسد وقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني (اغتيل بغارة أمريكية في بغداد بداية 2020)، حذرا من لونا الشبل.

وكان رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري، قال إن لونا الشبل قُتلت وليس كما روج النظام السابق بأنها ماتت بحادث سيّر وذلك بعد ورود معلومات لحزب الله عن علاقتها بإسرائيل أما عبر طريق مباشرة أو عبر الجناح الإسرائيلي بالقوات الروسية في سوريا بعد ورود معلومات أنها سربت معلومات عن ما يعرف بقيادة محور المقاومة الذين اجتمعوا في السفارة الإيرانية بدمشق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.