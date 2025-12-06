السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

كأس العرب، ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز العراق على السودان

منتخب العراق، فيتو
منتخب العراق، فيتو
كأس العرب، حقق منتخب العراق فوزا مستحقا على حساب نظيره السوداني بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

سجل هدف الفوز لمنتخب العراق اللاعب مهند علي “ميمي” في الدقيقة 82، ثم سجل أمجد عطوان في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

 

تشكيل منتخب العراق أمام السودان

دخل منتخب العراق مباراته أمام السودان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: هيثم جبار – أكام هاشم – حسين علي – شيركو كريم.

خط الوسط: محمود جواد – عمار محسن – حسن عبدالكريم.

خط الهجوم: أحمد مكنزي – زيد إسماعيل – كرار نبيل.

منتخب السودان، فيتو
منتخب السودان، فيتو

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثانية

بهذه النتيجة رفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويتأهل رسميا للدور ربع النهائي أي كانت نتيجة الجولة الأخيرة بدور المجموعات، فيما تجمد رصيد السودان عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وتتقلص فرصته كثيرا في التأهل للدور ربع النهائي  

ترتيب المجموعة الرابعة، فيتو
ترتيب المجموعة الرابعة، فيتو

تشكيل منتخب السودان أمام العراق 

في المقابل، دخل منتخب السودان مباراته أمام العراق في كأس العرب بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجا.

خط الدفاع: ياسر عوض – محمد أرنق – مصطفى كرشوم – أحمد طبنجة.

خط الوسط: عمار طيفور – والي الدين خضر – صلاح عادل.

الهجوم: جون مانو – محمد عبدالرحمن – عبد الرازق عبد الرؤوف

