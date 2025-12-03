الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

إصابة 9 أشخاص في تصادم توكتوكين ودراجتين ناريتين بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو
أصيب 9 من الفيوم، ، في حادث تصادم توكتوكين ودراجتين بخاريتين على طريق قرية الخمسين، التابعة لمركز إطسا،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي  العلاج اللازم.

 

تصادم على طريق الخمسين

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم على طريق عزبة الخمسين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 وتبين من المعاينة الأولية أن شابين كانا يستقلان دراجتين بخارية في سباق على طريق قرية الخمسين، فاصطدما بتوك توكين يسيران في الاتجاه المقابل، ما أدى إلى إصابة ثلاث سيدات وثلاثة أطفال وزوج إحدى السيدات إضافة إلى قائدي الدراجتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي،  لتلقي العلاج.

أزالت وحدة مرورإطسا اثار الحادث وانتظمت حركة المرور على الطريق.

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم

مصرع مسن في حريق مصنع طوب بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

