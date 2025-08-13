الأربعاء 13 أغسطس 2025
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب  5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، تلقى  إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والطوارئ إلى مكان البلاغ، وتبين أن  السرعة الزائدة، تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وأزيل آثار الحادث وانتظم المرور على جانبي الطريق.

 

ثقافة الفيوم تنظم قافلة ثقافية لأهالي قرية الشواشنة بيوسف الصديق

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

