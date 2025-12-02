أخبار الرياضة اليوم: تعثر منتخب مصر في كأس العرب، الزمالك يرد على ادعاءات ميدو، نجم الأهلي: انضمام محمد صلاح للأهلي شرف للاعب

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

فاز منتخب السعودية على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف على استاد المدينة التعليمية، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في دولة قطر.

وسجل هدفي السعودية كل من فراس البريكان وصالح الشهري فيما سجل هدف عمان الوحيد غانم محمد.

رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك على ادعاءات الإعلامي أحمد حسام ميدو بشأن صلاح مصدق.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي من الوداد المغربي لضم صلاح مصدق في الصيف الماضي.

وفسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك من طرف واحد خلال الأيام الماضية مستندا على عدم تلقيه راتبه من القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن ميدو هو من تعاقد مع صلاح مصدق واللاعب لم يثبت قدراته ولذلك يسعى إلى إبراء ذمته من الصفقة أمام الجمهور.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لمباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.



أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق ونائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالأحمر، أن اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب، والنادي سيضيف له قبل أن يضيف هو للنادي.

وقال شادي محمد في تصريحات إذاعية: “إذا أراد محمد صلاح أن ينهي مسيرته في النادي الأهلي فهو شرف له وشيء يضيف لمحمد صلاح وليس للأهلي”.

وتابع: “بالنسبة لي محمد صلاح تاريخ وأسطورة ولكن الأهلي نادي غير عادي واي لاعب يحلم بارتداء قميص النادي الأهلي”.

وقال: محمد صلاح تاريخ كبير وقدم الكثير ونموذج يحتذى به في الطموح والمثابرة ولكن ايضًا النادي الاهلي هو اعظم نادي في الكون بالنسبة لي ولأي أهلاوي.

حقق المنتخب المغربي فوزا مهما ومستحقا على نظيره جزر القمر، بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في قطر.

سجل الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة الـ5، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب طارق تيسودالي في الدقيقة 11، أما الهدف الثالث فسجله اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.

