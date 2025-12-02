الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شادي محمد: انضمام محمد صلاح للأهلي شرف له

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق ونائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالأحمر، أن اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب، والنادي سيضيف له قبل أن يضيف هو للنادي.

انضمام صلاح إلي الأهلي

وقال شادي محمد في تصريحات إذاعية:" إذا أراد محمد صلاح أن ينهي مسيرته في النادي الأهلي فهو شرف له وشيء يضيف لمحمد صلاح وليس للأهلي.

وتابع: “بالنسبة لي محمد صلاح تاريخ وأسطورة ولكن الأهلي نادي غير عادي واي لاعب يحلم بارتداء قميص النادي الأهلي”. 

وقال: محمد صلاح تاريخ كبير وقدم الكثير ونموذج يحتذى به في الطموح والمثابرة ولكن ايضًا النادي الاهلي هو اعظم نادي في الكون بالنسبة لي ولأي أهلاوي.

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي شادي محمد محمد صلاح صلاح كأس عاصمة مصر

