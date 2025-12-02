شادي محمد: انضمام محمد صلاح للأهلي شرف له

18 حجم الخط

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق ونائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالأحمر، أن اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب، والنادي سيضيف له قبل أن يضيف هو للنادي.

انضمام صلاح إلي الأهلي

وقال شادي محمد في تصريحات إذاعية:" إذا أراد محمد صلاح أن ينهي مسيرته في النادي الأهلي فهو شرف له وشيء يضيف لمحمد صلاح وليس للأهلي.

وتابع: “بالنسبة لي محمد صلاح تاريخ وأسطورة ولكن الأهلي نادي غير عادي واي لاعب يحلم بارتداء قميص النادي الأهلي”.

وقال: محمد صلاح تاريخ كبير وقدم الكثير ونموذج يحتذى به في الطموح والمثابرة ولكن ايضًا النادي الاهلي هو اعظم نادي في الكون بالنسبة لي ولأي أهلاوي.

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.