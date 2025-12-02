الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"الكرة جننتني"، محمد صلاح وابنته كيان يظهران معا في إعلان جديد (صور)

محمد صلاح وكيان
محمد صلاح وكيان
18 حجم الخط

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في إعلان جديد رفقة ابنته كيان.

ويبدأ الإعلان بمشهد لصلاح جالسًا مع ابنته كيان التي تسأله: ليه بتحب شغلك؟ ليبدأ في رواية حكايته مع كرة القدم منذ طفولته، وحلمه بأن يصبح لاعبًا كبيرًا. 

ويصف صلاح شغفه بالساحرة المستديرة بأنها "أحلى حلم في العالم" موضحًا كيف تدخل الكرة الفرح إلى قلوب الناس، وكيف  تتسبب في الحزن أحيانًا أو المصالحة بين البعض، قبل أن يعلّق مبتسمًا"دي جننتني".

No description available.
No description available.
No description available.


ويستعيد صلاح ذكرياته مع بداياته، حين كان يرتدي قميص لاعبه المفضل، ويتخيل نفسه مكانه في كل مباراة، ويحلم بأن يهتف له الجمهور يومًا ما ويرتدي الملايين قميصه. 

ويشرح لابنته أن الطريق لم يكن سهلًا، إذ كان يستيقظ قبل الجميع للتدريب، وينام آخر واحد بعد إنهاء مذاكرته، فضلًا عن الغربة والابتعاد عن أهله، والإصابات، والجلوس على الدكة، وسماع التعليقات المحبطة مثل" إنت قليل".

 ورغم كل ذلك، استمر في السعي حتى أصبح محمد صلاح أحد أبرز نجوم العالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح اعلان الساحرة المستديرة المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

مواد متعلقة

شادي محمد: انضمام محمد صلاح للأهلي شرف له

مدرب ليفربول: محمد صلاح ليس سعيدا وهذا موعد مغادرته

مركز محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

بعد تطبيقه في 12 محافظة، برلماني يوضح القيمة الإيجارية الجديدة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

بلوك جريء، شاهد محمد فراج في كواليس "لعبة جهنم"

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل مخالفات الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة ممشى أهل مصر

لامين يامال يقود برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads