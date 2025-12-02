"الكرة جننتني"، محمد صلاح وابنته كيان يظهران معا في إعلان جديد (صور)

18 حجم الخط

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في إعلان جديد رفقة ابنته كيان.

ويبدأ الإعلان بمشهد لصلاح جالسًا مع ابنته كيان التي تسأله: ليه بتحب شغلك؟ ليبدأ في رواية حكايته مع كرة القدم منذ طفولته، وحلمه بأن يصبح لاعبًا كبيرًا.

ويصف صلاح شغفه بالساحرة المستديرة بأنها "أحلى حلم في العالم" موضحًا كيف تدخل الكرة الفرح إلى قلوب الناس، وكيف تتسبب في الحزن أحيانًا أو المصالحة بين البعض، قبل أن يعلّق مبتسمًا"دي جننتني".



ويستعيد صلاح ذكرياته مع بداياته، حين كان يرتدي قميص لاعبه المفضل، ويتخيل نفسه مكانه في كل مباراة، ويحلم بأن يهتف له الجمهور يومًا ما ويرتدي الملايين قميصه.

ويشرح لابنته أن الطريق لم يكن سهلًا، إذ كان يستيقظ قبل الجميع للتدريب، وينام آخر واحد بعد إنهاء مذاكرته، فضلًا عن الغربة والابتعاد عن أهله، والإصابات، والجلوس على الدكة، وسماع التعليقات المحبطة مثل" إنت قليل".

ورغم كل ذلك، استمر في السعي حتى أصبح محمد صلاح أحد أبرز نجوم العالم

