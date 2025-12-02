منتخب السعودية يفوز على عمان 2-1 في كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، فاز منتخب السعودية على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف على استاد المدينة التعليمية، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في دولة قطر.

وسجل هدفي السعودية كل من فراس البريكان وصالح الشهري فيما سجل هدف عمان الوحيد غانم محمد.

تشكيل السعودية ضد عمان بكأس العرب

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 والتي تضم المغرب وعمان وجزر القمر.

وتقام منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمة على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ويستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

