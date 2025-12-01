مناقشات فنية داخل الأهلي لحسم مصير حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل مناقشة مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بعد وصول عرض من نادي برشلونة الإسباني لضمه، عقب تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

ويأتي ذلك بعد ما أكده أشرف بن عياد مراسل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،عبر حسابه على فيسبوك بأن برشلونة أبدى اهتماما رسميا بموهبة الأهلي، وبدأ خطوات فعلية في ملف التعاقد معه.

موقف الأهلي مع رحيل حمزة عبد الكريم

وأوضح المصدر أن الأهلي سيعقد جلسة خلال الفترة المقبلة بين الجهاز الفني بقيادة ييس توروب لمناقشة مدى احتياج الفريق للاعب خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها داخل الأهلي للانفتاح على بيع اللاعب في حال جاء العرض المالي من برشلونة بالشكل المناسب، مع وجود نسبة إعادة بيع جيدة تضمن للنادي استفادة مستقبلية.

وأشار إلى أن الأهلي لا يمانع مناقشة العرض بما يخدم مصلحة النادي ومستقبل اللاعب الاحترافي، خاصة أن الانتقال لأحد أكبر أندية العالم قد يمثل فرصة تاريخية للاعب الشاب.

