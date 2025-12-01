الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مناقشات فنية داخل الأهلي لحسم مصير حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل مناقشة مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بعد وصول عرض من نادي برشلونة الإسباني لضمه، عقب تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

ويأتي ذلك بعد ما أكده أشرف بن عياد مراسل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،عبر حسابه على فيسبوك بأن برشلونة أبدى اهتماما رسميا بموهبة الأهلي، وبدأ خطوات فعلية في ملف التعاقد معه.

 

موقف الأهلي مع رحيل حمزة عبد الكريم

وأوضح المصدر أن الأهلي سيعقد جلسة خلال الفترة المقبلة بين الجهاز الفني بقيادة ييس توروب لمناقشة مدى احتياج الفريق للاعب خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها داخل الأهلي للانفتاح على بيع اللاعب في حال جاء العرض المالي من برشلونة بالشكل المناسب، مع وجود نسبة إعادة بيع جيدة تضمن للنادي استفادة مستقبلية. 

وأشار إلى أن الأهلي لا يمانع مناقشة العرض بما يخدم مصلحة النادي ومستقبل اللاعب الاحترافي، خاصة أن الانتقال لأحد أكبر أندية العالم قد يمثل فرصة تاريخية للاعب الشاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي حمزة عبد الكريم منتخب مصر كأس العالم برشلونة برشلونة الإسباني

مواد متعلقة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأهلي يعلن إصابة أشرف بن شرقي بمزق في العضلة الخلفية

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

الأهلي يعلن تعافي محمد الشناوي من الإصابة ولحاقه بمعسكر منتخب مصر

تفاصيل جلسة مسئولي الأهلي مع يوسف بلعمري ومطالب اللاعب

بطولة الأهلي الدولية، روخ لفيف الأوكراني يتوج باللقب بعد الفوز على الأحمر

أستون فيلا يفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

إنتر ميلان يتخطى بيزا بثنائية في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads