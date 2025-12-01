الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

لقطات من حفل زفاف أحمد حمدي على شهد مكرم لاعبة الزمالك

يحتفل أحمد حمدي نجم نادي الزمالك بزفافه على شهد مكرم لاعبة سيدات الأبيض اليوم فى أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة 

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

