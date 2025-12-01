الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

بعد اقتراب رحيله، أرقام محمد عواد مع الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
يقترب محمد عواد حارس مرمى الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل بعد أزمته الأخيرة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: إن جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مٌصّر على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد المصدر أن بعد أزمة محمد عواد الأخيرة ودخوله في مشادة كلامية مع جون إدوارد والجهاز الفني بسبب عدم البدء به أساسيا في مباراة كايزر تشيفز الماضية، اتخذ جون إدوارد قرارا ببيعه في الشتاء المقبل والاستفادة منه ماديا.

جون إدوارد
جون إدوارد

وأشار المصدر إن جون إدوارد يرى أن وجود محمد صبحي ومهدي سليمان ومن خلفهم محمود الشناوي سيكون كافيا لهذا المركز اذ تم بيع عواد في الشتاء.

أرقام محمد عواد مع الزمالك

وخاض محمد عواد 3 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي، بواقع مباراتين في السوبر المصري ومباراة في الكونفدرالية استقبل خلالها هدفين وخرج ب2 كلين شيت.

وإجمالا خاض عواد 138 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات استقبل خلالها 112 هدفا وخرج بـ64 كلين شيت.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة 

قرر الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي يسيطر على قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا بـ 8 لاعبين مقابل 5 من الزمالك

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ads