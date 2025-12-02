الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

لامين يامال يقود برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، مارتين، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

الصورة

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على ألافيس بثلاثية لهدف، وتعادل ريال مدريد أمام جيرونا بهدف لمثله.

ويملك ريال مدريد 33 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وسيواجه أتلتيك بلباو غدا الأربعاء في منافسات الليجا.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث الذي يملك 32 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية. 

مواعيد مباريات برشلونة في شهر ديسمبر 2025

برشلونة وأتلتيكو مدريد، مباراة مُقدمة من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ريال بيتيس وبرشلونة، الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

برشلونة وآينتراخت فرانكفورت، الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

برشلونة وأوساسونا، الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، يوم السبت 13 ديسمبر 2025، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

فياريال وبرشلونة، الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

 

 

