الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أرقام حمزة عبد الكريم بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
ارتبط خلال الساعات القليلة الماضية اسم حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين بالانتقال إلى فريق برشلونة، بعد وجود اهتمام كبير من جانب الفريق الإسباني باللاعب. 

 

وتستعرض فيتو لكم أرقام حمزة عبد الكريم بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني: 

أرقام حمزة عبد الكريم

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن حمزة عبد الكريم شارك مع في مباراتين لم ينجح خلالهما في التسجيل أو الصناعة، بينما مع منتخب مصر للناشئين شارك في 19 مباراة نجح خلالها في 12 هدفا وصناعة 6 آخرين. 

 

موقف الأهلي مع رحيل حمزة عبد الكريم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل مناقشة مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بعد وصول عرض من نادي برشلونة الإسباني لضمه، عقب تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

ويأتي ذلك بعد ما أكده أشرف بن عياد مراسل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عبر حسابه على فيسبوك بأن برشلونة أبدى اهتماما رسميا بموهبة الأهلي، وبدأ خطوات فعلية في ملف التعاقد معه.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيعقد جلسة خلال الفترة المقبلة بين الجهاز الفني بقيادة ييس توروب لمناقشة مدى احتياج الفريق للاعب خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها داخل الأهلي للانفتاح على بيع اللاعب في حال جاء العرض المالي من برشلونة بالشكل المناسب، مع وجود نسبة إعادة بيع جيدة تضمن للنادي استفادة مستقبلية. 

وأشار إلى أن الأهلي لا يمانع مناقشة العرض بما يخدم مصلحة النادي ومستقبل اللاعب الاحترافي، خاصة أن الانتقال لأحد أكبر أندية العالم قد يمثل فرصة تاريخية للاعب الشاب.

