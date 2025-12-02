هالاند يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

سجل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الهدف رقم 100 له في البريميرليج، بعدما سجل هدف فريقه الأول في مرمى فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

هدف هالاند جاء في الدقيقة 18 من المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جفارديول، روبن دياز، نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، تيجاني رايدنرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء رفقة كتيبة بيب جوارديولا، بعدما دخل كبديل في الدقيقة 89 من مباراة الجولة الماضية ضد ليدز يونايتد، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2.

ويحتل مان سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن فولهام لديه 17 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

