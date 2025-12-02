الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أفشة: ما زلت أحتفظ ببيجامة أحمد رفعت وأتمنى التتويج بكأس العرب من أجله (فيديو)

تحدث محمد مجدي أفشة، نجم منتخب مصر، عن علاقته القوية بزميله الراحل أحمد رفعت، مؤكدًا أنها تمتد لسنوات وتجمعهما صداقة مميزة داخل وخارج الملعب.

وقال أفشة في مؤتمر صحفي عقب مباراة الكويت: "أنا في صورة شهيرة ليا بالبيجامة مع أحمد رفعت، وأنا جايب البيجامة دي معايا في البطولة عشان خاطر أحمد رفعت".

 

وأوضح أن وجود ذكرى بسيطة مثل هذه تعكس قوة العلاقة بينهما، مشيرًا إلى أن رفعت دائمًا ما كان داعمًا له، وأنهما تشاركا لحظات طريفة وأخرى جادة داخل المعسكرات.

وتعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

 

أفشة يتحدث عن التعادل مع الكويت

وعقب المباراة، أعرب محمد مجدي أفشة عن فخره بالدفاع عن ألوان المنتخب المصري، مؤكدًا أن ذلك يمنحه دفعة معنوية وثقة كبيرة، مشيرًا إلى دعم الجماهير المصرية المتواجد دائمًا خلف الفريق في كل مكان.

وقال أفشة: "اللعب باسم منتخب مصر يمنحك ثقة، والجمهور المصري موجود خلفنا في كل مكان. مازال الحديث مبكرًا عن فرص التأهل، تعادلنا مع الكويت وحصلنا على نقطة ولكن مازال الطريق طويل أمامنا".

كما أكد أنه معتاد على الضغوط داخل الملعب، مضيفًا: "كان لدي ثقة أن أسجل الهدف، ولكن كنا نتمنى تحقيق الفوز وليس التعادل فقط".

وعن المواجهة المقبلة، شدد نجم المنتخب على أهمية التحضير الجيد، قائلًا: "مباراة الإمارات ستكون قوية، ونستعد لها من الغد من أجل تحقيق الفوز، وقد أغلقنا صفحة مباراة الكويت".

