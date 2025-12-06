السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد البدء في إجراءات فسخ عقده، بنتايك يعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان

بنتايك
بنتايك
18 حجم الخط

يحتفل محمود بنتايك نجم الزمالك بعقد قرانه يوم 21 ديسمبر الجاري على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

عقد قران بنتايك على ابنة أحمد سليمان 

يأتي ذلك بعد ما بدأ بنتايك في إجراءات فسخ عقده مع نادي الزمالك لتأخر صرف مستحقاته.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

 

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

الزمالك
الزمالك

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنتايك أحمد سليمان الزمالك اخبار الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يخطف فوزا غاليا من آرسنال 2-1 في الدقيقة الأخيرة

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة فريق اليد أمام الأهلي

أحمد عبد الرؤوف يقرر تصعيد ناشئ جديد لمران الزمالك

عبدالرؤوف يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة (إنفوجراف)

بنتايك وبيزيرا يطالبان الزمالك بمستحقاتهما المتأخرة

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

لاتسيو يقصي ميلان ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي الخامس عشر بجامعة عين شمس

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل ومستقبله أمام القاضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads