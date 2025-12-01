الإثنين 01 ديسمبر 2025
حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر ويضرب موعدا مع سموحة

الإسماعيلى
الإسماعيلى
كأس مصر، تاهل فريق حرس الحدود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقدم حرس الحدود في الدقيقة 26 عن طريق فوزي الحناوي، ثم تعادل الإسماعيلي بأقدام لاعبه محمد عمار في الدقيقة 3+45، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1ـ1 ويتجه الفريقين للوقت الإضافي. 

وفي الوقت الإضافي سجل حرس الحدود ثنائية عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 94 ومحمود أوكا في الدقيقة 120. 

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الله محمد - عبدالكريم مصطفى - محمد عمار - عمر القط

خط الوسط: عبد الرحمن الدح - كونتا - عبد الرحمن كتكوت

خط الهجوم: إريك تراوري - أنور صقر - إبراهيم النجعاوي 

تشكيل حرس الحدود أمام الإسماعيلي 

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد النجيلي

خط الوسط: محمد روقا - محمد بيومي - محمد حسن - محمود أوكا

الهجوم: معتز محمد - أحمد الشيخ

ويلتقي  حرس الحدود مع سموحة في دور الـ 16 (بعدما حسم سموحة تأهله بعد الفوز أمام غزل المحلة في افتتاح دور الـ32).

قائمة الإسماعيلى ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس.

خط الدفاع: عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، إبراهيم عبد العال، حسن منصور،محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عمر القط، محمد خطاري، إبراهيم النجعاوي، إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد حسن، محمد سمير كونتا، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن
خط الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر.

