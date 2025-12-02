أول رد من الزمالك على ادعاءات ميدو بشأن صلاح مصدق

18 حجم الخط

رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك على ادعاءات الإعلامي أحمد حسام ميدو بشأن صلاح مصدق.

وكان أحمد حسام ميدو أكد أن نادي الزمالك تلقى عرضا من الوداد المغربي الصيف الماضي إلا أن الإدارة تجاهلت الرد ليفسخ اللاعب عقده بعدها.

رد الزمالك على ميدو

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي من الوداد المغربي لضم صلاح مصدق في الصيف الماضي.

صلاح مصدق يفسخ عقده مع الزمالك

وفسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك من طرف واحد خلال الأيام الماضية مستندا على عدم تلقيه راتبه من القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن ميدو هو من تعاقد مع صلاح مصدق واللاعب لم يثبت قدراته ولذلك يسعى إلى إبراء ذمته من الصفقة أمام الجمهور.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

