الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

هالاند
هالاند
18 حجم الخط

تقدم مانشستر سيتي على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الهدف رقم 100 له في البريميرليج، بعدما سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 18 من المباراة.

فيما سجل تيجاني ريندرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 40 ثم سجل الفتى الذهبي فيل فودين الهدف الثالث بالدقيقة 43.

وبعدها سجل سميث رو الهدف الأول لصالح فولهام بالدقيقة 45.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام  في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جفارديول، روبن دياز، نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، تيجاني رايدنرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين.

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎Starting> XI لا 278 2 ETIHAD BEYOND BEYDNDIDRDERS BORDERS 25 3 2 Gianluigi Donnarumma Matheus Nunes Ruben Dias Josko Gvardiol 3 2 4 Nico MoReilly Nico Bernardo Silva. Silva Tijjani Reijnders 4 11 110 9 Subs Trafford Stones Ake Marmoush Cherki Ait-Nouri Savinho Khusanov Lewis Phil" Fodeh/ Ering Haaland ALUE MORH ۲> AW Jeremy pos Doku E ATANDING ALONE DRFAM IN MY HEART, WITHAUT LOVE พพง‎'‎‎

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء رفقة كتيبة بيب جوارديولا، بعدما دخل كبديل في الدقيقة 89 من مباراة الجولة الماضية ضد ليدز يونايتد، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2.

ويحتل مان سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن فولهام لديه 17 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهدف رقم 100 الجولة الرابعة عشر الدوري الانجليزي المصري عمر مرموش النجم المصري عمر مرموش إيرلينج هالاند مانشستر سيتي أمام فولهام مانشستر سيتي ماتيوس نونيز

مواد متعلقة

هالاند يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

مدرب الكويت: كنا الأقرب للفوز أمام مصر ونتطلع للتأهل للدور الثاني

أفشة: غياب التوفيق حرمنا من الفوز على الكويت ومواجهة الإمارات ستكون صعبة (فيديو)

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

محمد قدوس يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

مصدر: الزمالك يستقر على بيع حسام عبد المجيد لسببين

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads