الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
كأس العرب، منتخب المغرب يفتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر

منتخب المغرب في كأس
منتخب المغرب في كأس العرب، فيتو
كأس العرب، حقق المنتخب المغربي فوزا مهما ومستحقا على نظيره جزر القمر، بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في قطر.

سجل الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة الـ5، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب طارق تيسودالي في الدقيقة 11، أما الهدف الثالث فسجله اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب جزر القمر من خلال اللاعب المغربي محمد بولاكسوت سجله بالخطأ في مرماه بالدقيقة 56.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات جزر القمر وعمان والسعودية.

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر 

وضم تشكيل المغرب كلا من: "صلاح الدين شهاب، أنس باش، سفيان بوفينتي، محمد ربيع حريمات، حمزة الموساوي، محمد بولكوست، أمين زحزوح، أشرف مهديوي، أسامة طنان، طارق تيسودالي، كريم البركاوي".

وتواجد ثنائي الدوري المصري  وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمود بنتايك نجم الزمالك، على دكة بدلاء أسود الأطلس أمام جزر القمر.

كأس العرب المنتخب المغربي جزر القمر بطولة كأس العرب سفيان بوفتيني طارق تيسودالي

